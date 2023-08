Vento gelado deixa final de semana com sensação de mais frio em Curitiba

Depois de alguns dias de verão em pleno inverno, a resposta do clima em Curitiba já chegou. Na manhã deste sábado as temperaturas despencaram e chegaram a 7°C na madrugada e primeiras horas da manhã por causa do vento gelado. Pelos próximos dias, a previsão é praticamente a mesma, com mínimas abaixo dos 10°C e máximas que não ultrapassam os 15°C.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) pelo menos a chuva deu uma trégua. “Parou de chover na maioria das regiões do Paraná. Ainda restam muitas nuvens e até mesmo ocorrem alguns chuviscos, mas bem ocasionais entre as faixas leste e norte do Estado”, disse o meteorologista Lizando Jacóbsen.

O destaque da madrugada foi o resfriamento, pois as temperaturas apresentaram declínio mais expressivo na “metade sul” paranaense. Entre o Centro-Sul, os Campos Gerais e a RMC os valores de temperatura ficaram abaixo dos 10°C e a sensação de frio está um pouco mais acentuada em função do vento “gelado”.

Domingo com pouca chuva no Paraná, mas com presença de muita nebulosidade, especialmente entre o Norte Pioneiro, Campos Gerais, RMC e no litoral do estado. Não se descarta algum chuvisco ocasional, com maior probabilidade nos trechos de serra. Nos demais setores fica com poucas nuvens na maior parte do dia. Temperaturas baixas no amanhecer e no período noturno, com valores abaixo dos 10°C em praticamente todas as regiões.

O sol só deve brilhar forte em todo o estado na quinta-feira, quando a previsão aponta céu claro em todas as regiões.

