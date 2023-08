Empresas de mídia são denunciadas por corte ilegal de árvores em Curitiba

Seis pessoas e três empresas foram denunciadas pelo Ministério Público do Paraná por cortes ilegais de vegetação para dar mais visibilidade aos painéis e outdoors publicitários das empresas. Em julho, os suspeitos chegaram a ser presos temporariamente em operação da Polícia Civil.

Conforme a denúncia, “Os integrantes da associação criminosa apresentam-se vinculados a três pessoas jurídicas aparentemente distintas […], mas que atuam no mesmo ramo comercial e que compartilham, em momentos distintos e de maneira alternada, os mesmos funcionários e/ou gestores, ora integrantes da associação criminosa”.

Os denunciados, segundo o Ministério Público, percorriam os locais onde os painéis das empresas estavam instalados para verificar as condições de visibilidade. Caso existissem árvores que pudessem atrapalhar a visibilidade do painel, os integrantes da associação criminosa contratavam prestadores de serviço terceirizados para realizar o corte e/ou poda de árvores, de qualquer tamanho ou espécie, sem autorização do órgão ambiental.

Foram identificados pelo menos 45 casos de supressão ilegal de vegetação pelos denunciados, que, de acordo com o Ministério Público, atuam no cometimento dos crimes de forma reiterada e estável há pouco mais de três anos.

A denúncia cita os crimes de associação criminosa, destruição de vegetação do Bioma Mata Atlântica e destruição de plantas de ornamentação de logradouros públicos, com diversas circunstâncias agravantes. Em caso de condenação, as penas podem passar de dez anos de prisão, além do pagamento de multa.

