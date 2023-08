Homem atropela, mata e ‘tira selfie’ com BMW capotada em Curitiba. Resultado? 9 anos de prisão

Um homem foi condenado a 9 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado por atropelar e matar um trabalhador em um canteiro da BR-277, durante uma disputa de racha. O julgamento do caso foi realizado nesta semana no Tribunal do Júri de Curitiba. O réu também foi condenado a pagar R$ 90 mil de indenização para a viúva e aos filhos da vítima e ainda teve o direito de dirigir suspenso pelo tempo da pena privativa de liberdade.

O crime aconteceu no início da tarde do dia 13 de julho de 2020, nas proximidades do viaduto do Orleans, sentido capital. Dirigindo um veículo da marca BMW em alta velocidade – fazendo inclusive registros com fotos em redes sociais mostrando isso –, o réu perdeu o controle do carro e atingiu o trabalhador.

Logo após o acidente, em vez de socorrer a vítima, o acusado ainda tirou uma “selfie” na qual aparece o carro capotado e enviou mensagens a familiares brincando como o fato de ter tido “sorte” no caso. Foi apurado ainda que os pneus dianteiros do veículo estavam “carecas”.

Os jurados aceitaram integralmente a tese do Ministério Público de homicídio doloso e omissão de socorro e determinaram a condenação do réu, que já se encontra preso. Não foi dado a ele o benefício de recorrer do processo em liberdade.

