A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) disponibilizou a lista de atletas, paratletas, técnicos e entidades esportivas que serão beneficiados pela Lei Municipal de Incentivo ao Esporte em 2023. As propostas foram protocoladas em 2022 e 500 projetos foram aprovados.

Os projetos protocolados foram analisados pelo Comitê de Avaliação da Smelj. As propostas aprovadas devem ser executados entre março e dezembro de 2023 e abrangem a participação em competições e ações de contrapartida social, entre outras obrigações especificadas no regulamento.

LEIA TAMBÉM:

>> Linha Verde tem prisões por embriaguez e acidentes atendidos pela Guarda Municipal

>> VÍDEO! Caminhão abandona comboio e evita mega acidente ao usar área de escape na BR-376

Recurso

A partir desta quinta-feira (23) até (01) será aberto o período de recurso para os projetos que foram indeferidos pela Smelj. A lista com os projetos aprovados, indeferidos e o modelo de recurso que deve ser encaminhado para a Smelj estão disponíveis neste Link.

“Reforçamos aos proponentes que tiveram seus projetos indeferidos, que abriremos o período para recurso de 23 de fevereiro a 01 de março. Nosso objetivo é auxiliar e dar a oportunidade a todos os proponentes conseguirem esses recursos que é muito importante para o desenvolvimento do trabalho das instituições e das carreiras dos técnicos e atletas”, disse Guilherme Schlichta, Diretor de Incentivo ao Esporte e Promoção Social da Smelj.

O Programa Municipal de Incentivo ao Esporte de Curitiba existe há 20 anos e, desde sua criação, contemplou 10.251 projetos com 1.715 incentivadores que beneficiaram aproximadamente 43.174 pessoas. No ano passado foram protocolados 597 projetos e contemplados 526, sendo 100 de pessoa jurídica e 426 projetos de pessoa física.

O Programa prevê a captação de recursos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que são investidos diretamente em projetos esportivos desenvolvidos em Curitiba.

Em março tem nova oportunidade

Os interssados que perderam o primeiro edital de inscrições terão uma nova oportunidade de inscrever um novo projeto. O segundo edital para inscrições estará aberto no período de 27 à 31 de março, mas somente para novos proponentes e podem participar pretendentes com domicílio em Curitiba.

Entre as pessoas físicas estão os atletas e paratletas, com idade mínima de 14 anos, e os técnicos. Já as pessoas jurídicas devem ser instituições de excelência esportiva/paradesportivas, entidade de administração do desporto/paradesporto e socioesportiva/paradesportiva.

“É com muito entusiasmo que em 2023 abriremos o 2° edital para protocolo de projetos do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte. É mais uma oportunidade para quem não participou do primeiro edital fazer parte do programa”, completou Guilherme.

Veja que incrível