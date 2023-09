As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados começam a semana com a oferta de 14.559 vagas com carteira assinada no Estado. A maior parte é para auxiliar de linha de produção, com 3.286 oportunidades. Na sequência, aparecem as funções de magarefe, com 455 vagas, abatedor de aves, com 341, e operador de telemarketing ativo e receptivo, com 320. Curitiba tem 3,3 mil postos de trabalho para diversas áreas.

Segundo a Agência do Trabalhador, Curitiba tem 25 vagas para preenchimento urgente: auxiliar de cozinha (12), analista contábil (04), cozinheiro de restaurante (03), cuidador de pessoas idosas e dependentes (03) e analista de recursos humanos (03).

Na sequência, a Grande Curitiba, com 3.363 postos de trabalho. São 320 para operador de telemarketing ativo e receptivo, 240 para operador de telemarketing receptivo, 231 para operador de telemarketing ativo e 172 para auxiliar de linha de produção.

Como se candidatar?

Os interessados em ocupar as vagas devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.

