Trechos das avenidas República Argentina e Winston Churchill terão bloqueios a partir das 11h da segunda-feira (4), para a realização de obras de requalificação do asfalto, implantação de meio fio e calçadas no entorno das estações-tubo Pedro Gusso e Santa Regina, no bairro Capão Raso.

O bloqueio será por um período de 15 dias, sempre das 9h às 17h.

O local onde acontecem as obras e os bloqueios estarão sinalizados e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão a orientação no local durante os primeiros dias.

Winston Churchill

Na Avenida Winston Churchill a interrupção da passagem aos motoristas será na via lenta da avenida, sentido bairro, no trecho entre as ruas Odair Pazello e Professor Waldir de Jesus. A opção para os motoristas é desviar o trecho pela via rápida da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza.

Em função do bloqueio e para atender a comunidade escolar da região, haverá mudança de sentido na Rua Professor Waldir de Jesus, desde a Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza até a Winston Churchill.

República Argentina

Na República Argentina o bloqueio será na via lenta sentido bairro, no trecho entre as ruas João Bonat e Pedro Gusso. Novamente, a opção de desvio é pela via rápida da Rua Marechal Otávio Saldanha Mazza.

A alteração no trânsito é necessária para o avanço das obras que vão permitir a extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

Ligeirão Norte-Sul

A intervenção vai da Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho, ao longo das avenidas República Argentina e Winston Churchill e abrange 26 estações-tubo que estão sendo remodeladas e desalinhadas, em lotes de obras.

Você já viu essas??

NOVIDADE! Curitiba ganha novo supermercado; rede é inédita na capital Crise? Lojas fechadas no centro de Curitiba levantam questionamento: Cadê a clientela? VÍDEO AMEAÇA!! Tradicional mercearia de Curitiba tem que lidar com cada uma…