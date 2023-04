Curitiba amplia, nesta segunda-feira (10), a vacinação contra a gripe. Estão sendo chamadas para esta fase mais 319 mil pessoas dos seguintes grupos prioritários: gestantes e puérperas (mulheres que passaram por parto há até 45 dias); pessoas com comorbidades; profissionais da educação; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo, forças armadas, de segurança e salvamento.

Já foram convocados anteriormente para a vacinação contra a gripe: pessoas com 60 anos ou mais, crianças com 6 meses a menores de 6 anos e trabalhadores de saúde.

Curitiba recebeu até o momento 119.400 doses da vacina contra a gripe e realizou 47.179 aplicações até 4 de abril. O público prioritário será vacinado até o fim dos estoques das doses. O município aguarda também novas remessas do imunizante.

Onde tomar vacina em Curitiba?

A vacina é oferecida de segunda a sexta-feira em 107 unidades de saúde. Confira os horários de funcionamento e endereços no site Imuniza Já Curitiba. Nesta próxima semana, dez unidades farão horário estendido de vacinação até 20 horas.

A vacina contra a gripe oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra a cepa da influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 (que causou o surto mais recente de gripe no final de 2021 e início de 2022). A vacina é contra indicada para menores de 6 meses e também para pessoas que tiveram reação anafilática grave em doses anteriores.

Como se vacinar contra a gripe em Curitiba

Para se vacinar, além de ser residente em Curitiba, basta apresentar documento de identificação e também documentação que comprove a sua situação de inclusão em algum dos grupos prioritários, quando necessário (veja mais detalhes abaixo).

Gestantes e puérperas

A vacina contra influenza estará disponível para a gestante de qualquer fase gestacional. Para receber a vacina, a gestante precisa apresentar carteirinha de pré-natal (SUS ou particular) ou resultado positivo de laboratório para exame de gravidez com o nome da paciente.

Já as puérperas (mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto) podem apresentar como comprovante a certidão de nascimento, Carteira da Criança, declaração médica ou declaração do hospital que comprove a sua condição.

Pessoas com comorbidades

Estão contempladas pessoas com doenças crônicas, tais como: respiratória, cardíaca, renal, hepática ou neurológica. Também integram o grupo, imunossuprimidos, obesos, transplantados, portadores de trissomia e pessoas com diabetes.

Os pacientes com doença crônica acompanhados pelo SUS Curitibano não precisarão apresentar nenhuma documentação extra. Os demais devem apresentar documento que comprove sua condição.

Pessoas com comorbidades também poderão receber a partir de segunda-feira (10/4) a dose de reforço da vacina bivalente contra covid. Os dois imunizantes podem ser administrados juntos. Leia mais sobre isso aqui.