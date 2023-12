Universidade em Curitiba oferece graduações em realidade virtual

Na vanguarda da inovação, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) ampliou seu portfólio de cursos 4D e vai ofertar 8 graduações na modalidade em 2024. As aulas acontecem em ambientes imersivos e 100% virtuais, com encontros ao vivo e também assíncronos. Os cursos contemplam mentorias, corpo docente qualificado e experiências no metaverso da Universidade, com momentos de networking, palestras, apresentações e happy hour no câmpus virtual da PUCPR.

Agora, além da graduação em Economia da Influência Digital, que já teve turmas em 2023, interessados em estudar na PUCPR no formato 4D poderão escolher entre os cursos superiores de tecnologia em Agrodigital, Computação Imersiva, Gestão da Felicidade e Projeto de Vida, Gestão Internacional, Inteligência Artificial, Saúde e Bem-estar Integral e User Experience Design (UX Design).

“Desenvolvemos a graduação 4D pensando no profissional do futuro, que é inquieto, multidisciplinar, dinâmico e, assim como em outras searas da vida, valoriza a liberdade e a autonomia para trilhar seu caminho de conhecimento. Os cursos vão ao encontro desses anseios de profissionais que se identificam com diferentes áreas e querem explorar novas possibilidades no mercado de trabalho”, afirma Vidal Martins, vice-reitor da PUCPR.

Com quatro semestres de duração e 1.600 horas totais de atividades, os cursos 4D da PUCPR têm matriz curricular dividida em quatro grandes projetos com muita mão na massa e matérias específicas de suas áreas. A partir do Projeto II, é o próprio acadêmico quem faz a trilha de disciplinas que deseja cursar a cada semestre, o que confere maior flexibilidade ao estudante.

“São graduações muito inovadoras, com metodologia hands on. Os estudantes não serão avaliados por provas e trabalhos tradicionais, mas por projetos que impactam positivamente a comunidade. É aprendizado na prática mesmo”, acrescenta.

Saiba mais sobre os cursos 4D da PUCPR:

Agricultura Digital – Promove soluções para o agronegócio e agricultura familiar por meio da transformação digital. Essa formação busca integrar os atores das cadeias produtivas e articular inovações tecnológicas, métodos de inteligência analítica e indicadores técnicos, sociais e ambientais, conforme padrões nacionais e internacionais, de forma ética, sustentável e socialmente responsável.

Computação Imersiva – Forma desenvolvedores de soluções que utilizam tecnologias de realidade virtual (RV), que cria um ambiente virtual que pode ser explorado de forma imersiva, e aumentada (RA), que desenvolve experiências que misturam o mundo real com elementos virtuais.

Economia da Influência Digital – Um guia para construir autoridade de forma estratégica no ambiente digital. Os estudantes aprendem com influenciadores, profissionais de referência e professores da PUCPR a usar a web para se tornar uma voz inspiradora e relevante para a sua área de atuação.

Gestão da Felicidade e Projeto de Vida – Forma agentes de promoção de felicidade na vida profissional e pessoal, por meio da aprendizagem de estratégias que pretendem ajudar não só a alcançar a felicidade pessoal, mas contribuir de maneira positiva com a sociedade.

Gestão Internacional – Prepara o acadêmico para ser um gestor de processos em negócios do cenário global. O diferencial desse profissional é sua adaptabilidade a diferentes contextos multiculturais, visão geopolítica, pensamento estratégico e sistêmico, bem como a facilidade de comunicação intercultural, resolução de conflitos e atitude de liderança cooperativa.

Inteligência Artificial – Desenvolve soluções computacionais complexas, aplicando as técnicas de Inteligência Artificial (IA) adequadas a diferentes contextos de negócios nacionais e internacionais, contribuindo para a tomada de decisão baseada em dados, com ética e respeitando a legislação vigente.

Saúde e Bem-estar Integral – Forma agentes de aconselhamento nas áreas de bem-estar físico, mental, social e espiritual. O profissional se caracteriza por ter compromisso ético-profissional, pensamento sistêmico, empatia, facilidade de comunicação e adaptabilidade a diferentes contextos socioculturais.

User Experience Design (UX Design) – Para profissionais com foco de trabalho na geração de experiências positivas no uso de serviços e produtos. A atuação do UX designer se refere as atividades voltadas à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos e sistemas de produtos e serviços que gerem experiências positivas aos consumidores e usuários.

Informações completas sobre os cursos podem ser acessadas no site Multiversidade.

Formas de ingresso

Diferente do vestibular tradicional, os interessados em iniciar a graduação 4D devem escrever um texto, na modalidade padrão formal da Língua Portuguesa, no gênero dissertativo-argumentativo, com, no mínimo, 300 e, no máximo, 400 palavras, cuja nota irá variar de zero a 100 pontos. A prova online deve ser agendada pelo candidato diretamente no site oficial do curso. Também pode ingressar na PUCPR via Vestibular Agendado, mediante aproveitamento dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), por transferência ou via ingresso para diplomados.

Todas as informações sobre as novas graduações da PUCPR estão disponíveis no site Multiversidade.

