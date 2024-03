A partir da próxima semana, o Armazém da Família do Centenário, no Cajuru, em Curitiba, estará fechado por conta de uma reforma. O último dia de atendimento no local será neste sábado (02). A previsão da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional é que as obras sejam concluídas até junho deste ano.

Durante o período de obras, os usuários podem comprar em qualquer outra unidade do programa. Os armazéns Vila Oficinas (Rua Eng. Costa Barros, 601) e Autódromo (Rua Dr. Ivan Jorge Curi, 195) são os mais próximos.

Dentre as intervenções planejadas estão pinturas internas e externas, reparações na parte elétrica e a recuperação do piso.

LEIA TAMBÉM:

>> Tradicional sorveteria de Curitiba, A Formiga é alvo de incêndio criminoso

>> Veterinários de Curitiba são suspeitos de prescrever pílula do “boa noite, Cinderela”

Unidades do Armazém da Família em Curitiba

Em Curitiba, o programa Armazém da Família reúne 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, a preços mais baratos que no varejo comum. São mais de 350 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da prefeitura.

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), são 13 municípios conveniados, com 15 unidades de Armazéns da Família. São quase 34 mil famílias cadastradas.

O atendimento nos 35 endereços de Curitiba é feito de terça a sexta-feira, das 9 horas às 18 horas; e no sábado, das 9 horas às 14 horas.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos