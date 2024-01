Trovões em Curitiba! Vem tempestade? Veja a previsão completa!

O começo da tarde deste domingo (28) apresentou chuva com trovoadas em alguns pontos de Curitiba. A possibilidade de temporal ainda persiste, pois o alerta amarelo emitido pelo Inmet é estendido para a segunda-feira (29). Segundo o Simepar, a chuva com trovões deve-se ao tempo abafado ( 23ºC).

Ainda para o domingo, a previsão aponta uma noite agradável para os curitibanos. A tendência é termos uma queda na temperatura a partir das 19 horas. A mínima para o período é de 17ºC, ou seja, uma cobertinha básica vai ser suficiente para dormir.

+Leia mais! Desatenção leva a capotamento em avenida movimentada de Curitiba

E a semana?

Curitiba vai ter tempo instável na capital nos próximos dias. Na segunda-feira, uma elevação na temperatura com a máxima chegando aos 25ºC, mas com chuva podendo pintar durante o dia. Já na terça-feira, a máxima pode bater 27ºC.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!