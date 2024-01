Olho no tempo!

Curitiba segue em alerta de temporal neste domingo (28). Segundo o Inmet, a capital dos paranaenses terá um domingo com alerta amarelo de temporal, podendo este ser estendido para a segunda-feira e começo da semana.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba este domingo será de chuvas isoladas, com acumulado chegando aos 6,3 milímetros no decorrer do dia. A máxima não passa dos 22ºC.

A semana segue com previsão de tempo instável na capital. Segunda-feira terá uma leve elevação na temperatura, com máxima chegando aos 25ºC, mas também com chuva: 2,6 mm acumulado. Na terça a chuva dá uma trégua e a temperatura chega aos 27ºC.

Chega de chuva? Que nada! Segundo o Simepar na quarta e quinta-feira vem mais água para os curitibanos, mas com trégua na sexta-feira.

