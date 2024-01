Desatenção leva a capotamento em avenida movimentada de Curitiba

Uma colisão de trânsito na manhã deste sábado (27) devido a desatenção de um motorista na Avenida Silva Jardim, esquina com Ângelo Sampaio, no bairro Água Verde, resultou em um carro capotado. Ninguém saiu ferido com a batida.

Segundo o soldado Junque da Polícia Militar (PMPR), testemunhas que presenciaram o acidente, um veículo Ford KA branco vinha pela Silva Jardim quando no cruzamento bateu na lateral de um Citroën C3. “De acordo com o condutor do KA, ele vinha conversando com a esposa e não prestou atenção no sinal”, disse o soldado.

No local, os motoristas passaram por exames etilométricos e nada foi apontado. Com a colisão, o trânsito ficou lento. O acidente foi registrado pelo fotojornalista Eduardo Matysiak.

