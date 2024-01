Carreta com 27 toneladas de ferro usa área de escape e evita grave acidente na BR-376

O motorista de um caminhão carregado de ferro conseguiu evitar um grave acidente ao entrar em uma área de escape no km 667,3 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na sexta-feira (26).

Segundo a Arteris Sul, concessionária responsável pelo trecho, a carreta com 27 toneladas de ferro adentrou 55 metros no dispositivo de segurança após apresentar pane nos freios. Ninguém saiu ferido.

Essa área de escape foi inaugurada em 2019, no trecho de descida sentido Santa Catarina. Segundo a concessionária, o investimento foi de aproximadamente R$ 20 milhões no equipamento, destinado a veículos pesados.

Semelhante a Fórmula 1

O conceito desse setor seguro é semelhante as pistas de Fórmula 1. A área de escape tem 1,5 metro de profundidade coberta com argila, que tem a capacidade de parar um veículo pesado em até 150 metros. Existe ainda um guindaste instalado no local, que pode retirar um caminhão em até 40 minutos, livrando a área para uma nova saída de emergência.



Assim que um veículo entra na área de escape, monitorada por câmeras, os operadores do Centro de Controle e Segurança Operacional da concessionária seguem ao local para atender o motorista.