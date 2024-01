Imóvel de tradicional hotel do Centro de Curitiba vai a leilão

Tá com muito dinheiro sobrando e sonha em ter um hotel no Centro de Curitiba? Pintou a oportunidade que você esperava para dizer aos quatro cantos: esse hotel é meu! O edifício Fonseca de Macedo do antigo Cacique Hotel, localizado na esquina da Rua Tobias de Macedo com a Praça Tiradentes, está indo para leilão.

No site do leiloeiro Marcelo Soares de Oliveira, informa-se que a joia imobiliária com 35 andares, excluindo o térreo, está avaliado em R$ 5,4 milhões, e os lances iniciais partem de R$ 3,2 milhões à vista ou 25% de entrada e saldo em 30 meses, sem juros. “Potencial de transformação e ganhos elevados: este edifício, embora necessite de reformas, oferece um potencial imenso para se tornar um empreendimento lucrativo, especialmente para locações de curta temporada. Faça parte da história de Curitiba”, informa parte do texto postado no site do leiloeiro.

Antigo Hotel

Segundo pesquisa do O Centro de Curitiba, que noticiou o leilão, o Cacique Hotel foi ponto de hospedagem de artistas, jogadores de times de futebol e turistas por mais de 20 anos. Depois mudou de nome para Hotel Golden na década de 1980. Nos dias atuais, está desocupado. O imóvel foi penhorado em 2010.

