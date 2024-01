Sobrevoo noturno de drones assusta moradores de bairro nobre de Curitiba

Moradores dos bairros Campina do Siqueira e Batel em Curitiba, tem observado o sobrevoo de drones no período noturno próximo aos apartamentos. Segundo relatos, o equipamento chegou a ficar perto das janelas, e síndicos de condomínios tem alertado quanto a essa questão que resulta em reclamações e dúvidas quanto ao uso do aparelho.

Na noite de sexta-feira (26), um porteiro de um edifício na Rua Buenos Aires, relatou que um homem chegou em um veículo branco, desceu e comandou um drone. O equipamento chegou a subir até o 6º andar. A atitude foi considerada suspeita.

LEIA TAMBÉM:

>> Carreta com 27 toneladas de ferro usa área de escape e evita grave acidente na BR-376

>> Imóvel de tradicional hotel do Centro de Curitiba vai a leilão

Em alguns casos, imobiliárias realizam imagens com o uso de drones para mostrar o prédio e o bairro. No entanto, a gravação costuma ser durante o dia e com a liberação do síndico que informa os condôminos.

Ana Cecília de Paula, presidente do Conselho Comunitário de Segurança do Batel (Conseg), reforçou que está atenta e que pretende informar as autoridades sobre o caso. “Já tomamos conhecimento de atividades à princípio irregulares de drones em bairros de grande densidade demográfica e impacto imobiliário. Pelas características não se trata de empresas de segurança privada, pois ela avisa. Também não acredito que venha a ter relação com imobiliárias por se tratar de período noturno. Já estamos monitorando, e vai ser apresentada em boletim de ocorrência. Além disso, a próxima providência será o levantamento das imagens no entorno, e iremos identificar o caminho que essa pessoa fez no trânsito e imagens de radar”, disse Ana Cecília.

O que fazer caso apareça um drone na sua janela?

Atualmente, muitos drones possuem câmeras e conseguem gravar áudio e vídeo, levantando uma série de dúvidas quanto à privacidade daqueles que moram ou trabalham no condomínio.

Caso se sinta incomodado por conta de um drone sobrevoando sua residência ou local onde você esteja, principalmente em caso de insistência, esse nunca deve ser capturado ou derrubado, pois isso pode se configurar como dano a propriedade alheia ou furto.

‍Ocorrendo dentro do condomínio, a primeira coisa a se fazer é informar o síndico para que ele possa tomar as providências cabíveis. Caso isso não se resolva, é possível acionar a polícia para a resolução da situação. Importante é documentar a situação, seja com fotos ou vídeos, isso irá ajudar no caso.

Você já viu essas?

Faltou braço? Carrão de luxo é destruído após acidente em Curitiba; Era zerinho! Cheio de caminhões! BR-277 segue sendo calo no sapato de motoristas! Siga em tempo real! Receitas! Nobreza das carnes de segunda! Preço justo e sabor incrível!