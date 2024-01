Uma cena um tanto quanto inusitada foi flagrada por agentes da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná (PRE) por um radar portátil no sábado (27). Um Fusca foi flagrado trafegado a 122 quilômetros por hora na PR-445, uma rodovia perto da Universidade Estadual de Londrina (UEL).

O motorista não foi parado, e a PRE busca a indentificação com as placas. Segundo o artigo 218 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), o condutor será enquadrado em uma infração gravíssima, pois trafegava a mais de 50% acima da velocidade máxima permitida na via ( 70 km/h). O motorista levará 7 pontos na carteira, multa de R$ 880,41 e terá a CNH suspensa.

De acordo com a PRE, durante a operação neste sábado, mais de 250 motoristas foram autuados por dirigir acima da velocidade.

