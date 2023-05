As obras no entorno do Mercado Municipal de Curitiba tiveram início nesta segunda-feira (08), e o trânsito vai ser modificado em várias ruas da região central da capital paranaense. O trabalho ocorre em etapas, começando pela calçada da Rua Sete de Setembro. A previsão que as obras sejam executadas em um período de 8 meses, com o custo de R$ 9,7 milhões.

>> Veja aqui como vai ficar a região do Mercado Municipal de Curitiba

Segundo a programação da prefeitura de Curitiba, a partir de terça-feira (9), a Rua General Carneiro ficará bloqueada para início da escavação do pavimento. O acesso será permitido apenas à passagem de comerciantes, moradores e às garagens dos comércios e aos estacionamentos privados. Além disso, vai começar a escavação no trecho entre a Rua Ubaldino do Amaral e a Rua General Carneiro, nos dois lados da via.

Segundo a prefeitura, as mudanças vão priorizar pedestres e deslocamentos não motorizados, além de valorizar o comércio da região, que tem tido muitos problemas com a presença de moradores de rua e até usuários de drogas.

A ideia da reforma é criar um eixo com decks, áreas de estar, nova arborização e iluminação para pedestres. Contamos com a compreensão e colaboração de todos nessa obra da revitalização. Os serviços foram programados para acontecer com o menor impacto possível, ainda assim, há situações que dependerão de adequações temporárias e cujos benefícios serão duradouros”, explicou o secretário municipal de Obras Públicas, Rodrigo Araújo Rodrigues.

A revitalização faz parte do projeto Caminhar Melhor, de implantação de novas calçadas e estrutura cicloviária, e do Programa Rosto da Cidade, de recuperação e revitalização da região central.

Veja que incrível!

