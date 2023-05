O cinema Cinesystem fechou para o público no Shopping Curitiba, localizado no centro da capital paranaense. Um dos mais antigos da cidade, a decisão de fechamento partiu de negociações entre o shopping e a operação. Apensar de fechar no shopping Curitiba, o Cinesystem seguirá operando em outros dois shoppings de Curitiba: Cidade e Ventura.

No Shoppping Curitiba, o Cinesystem operava com seis salas e, quando foi inaugurado, chegou para modernizar os cinemas. Após alguns anos, a operação Cinesystem avançou com o uso da tecnologia e conforto aos fãs do cinema. O ultimo dia com salas abertos foi na última sexta-feira (05).

24 anos de cinema

O Cinesystem nasceu em 1999, com a instalação do primeiro complexo no Maringá Park Shopping, da cidade de Maringá, na região norte do Paraná. Depois foram abertos salas em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, e 2003, inauguraria seu complexo no Shopping Cidade, em Curitiba. No mesmo ano, abriu a primeiro fora do Paraná, em Porto Alegre.

