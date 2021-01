Uma das mais tradicionais churrascarias de Curitiba anunciou que vai encerrar suas atividades. Após 33 anos de atividades no Centro Cívico, ao lado da sede da Prefeitura de Curitiba, Palácio Iguaçu e Assembleia Legislativa do Paraná, a Devon’s foi vendida. Segundo o blog do jornalista Reinaldo Bessa, o comprador não é do ramo da alimentação, mas não é possível afirmar ainda se o local seguirá abrigando um restaurante/churrascaria.

O empresário Augusto Farfus e a família emitiram uma nota sobre a decisão.

“Chega um dia que o capitão lança a âncora, guarda os sapatos e veste os chinelos. É hora de parar. É hora de descansar. De passar os fins de semana com a família. Os dias dos “Pais” com os filhos. É hora de dizer adeus, mas não com dor no coração. É hora de dizer adeus com a satisfação de dever cumprido nesses 33 anos de atividade.

Hoje, 25 de janeiro de 2021, encerramos uma história de sucesso. O Devon’s fecha as suas portas. Mas só as portas da entrada. Aquelas que por muitos anos fizeram vista para a fonte de água no centro, depois a jabuticabeira, com a feijoada lotada aos sábados e as mesas de amigos.

As portas do coração, que são as que realmente valem, essas, ahhh, essas continuam abertas aos amigos. Amigos esses que vamos levar, todos, todinhos, bem guardados do lado de dentro. De dentro do coração. Será um adeus e um “nos vemos por aí”, “num churrasco qualquer”, “num domingo qualquer”, “num aeroporto qualquer”! A vocês, nossos clientes queridos, a nossa mais eterna gratidão! Augusto e toda família Devons.”

Pela localização e cardápio refinado, o local era o preferido de políticos de várias gerações e importância de cargos. Celebridades também costumam frequentar a casa, que há alguns anos abandonou o sistema de rodízio e passou a servir apenas no serviço à la carte.

Outras “baixas” na gastronomia de Curitiba

A pandemia tem feito vítimas todos os meses, tanto pessoas, quanto negócios. “Além de CPFs, muitos CNPJs estão morrendo”, lamentou Alessandro Reis. Recentemente a Empadas Caruso anunciou o enceramento das atividades, bem como o restaurante Castelo Trevizzo, o Churrascão Colônia e também a balada Sistema X.