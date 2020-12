Após 66 anos de ininterrupta atividade, a tradicional Caruso Empadas, uma das marcas da gastronomia curitibana, anunciou que vai fechar as portas no dia 30 de dezembro de 2020 para não mais retomar suas atividades. A decisão foi comunicada pelo próprio Guilherme Caruso, em um vídeo publicado no site do jornalista Reinaldo Bessa.

“Com muita dor no coração tive que chegar nessa decisão”, disse Guilherme, no vídeo. Desde 2015 pra cá, antes mesmo da pandemia, o Brasil já vinha numa crise econômica e, segundo o empresário, a Caruso Empadas tem remado contra a maré há muitos anos.

“Meu avô chegou a encerrar a empresa há 40 anos, mas acabou voltando após pressão da população. Dessa vez eu tô aqui e depois de muito refletir, contas feitas, muita martelada na cabeça, de como e o que fazer, decidi que dia 30 de dezembro será nosso ultimo dia”.

O alto custo de manutenção da loja física, localizada na Visconde do Rio Branco, 877, e as demais despesas agregadas inviabilizaram o negócio. Para quem gosta das empadas, no entanto, fica um alento. “Quero muito fabricar empadas, mas vou me concentrar no fechamento e resolver todos os problemas e seguir em frente. Espero que o Caruso possa continuar e vou fazer o possível. Não tô desistindo. Quero continuar”, concluiu.

A história

Inaugurada em 1954 por Enrico Caruso na Rua Visconde do Rio Branco, 877, nas Mercês, a lanchonete ganhou fãs desde então. Em 2010, após a morte do seu fundador, o estabelecimento passou a ser administrado por Guilherme, que já trabalhava com o avô havia quase dez anos.

Desde 1018 o negócio se tornou de difícil sustentabilidade após o fechamento da filial que ficava em um shopping de Curitiba. A pandemia e as dificuldades geradas por ela foram determinantes para a decisão de encerrar a história de sucesso da Caruso Empadas.