Um time inteiro de alunas do Colégio Estadual do Paraná (CEP), localizado no Centro de Curitiba, foi convocado para representar o Brasil contra a Argentina no Desafio Internacional de Futebol de Salão Feminino Sub 17. Ao todo, 12 alunas do CEP viajaram para Rosario, na Argentina, na última sexta-feira (3), onde permanecem até o dia 13 de novembro.

Composto por Amanda, Ashley, Beatriz, Erica, Isabele, Julia, Larissa, Maria Eduarda, Louizi, Maria Fernanda, Mariane e Thais, o time vai participar de um desafio internacional em fase única entre Brasil e Argentina. As jovens vão disputar três jogos que acontecem na quarta-feira (8) às 20 horas, na sexta-feira (10) às 21h30 e no sábado (11) às 19h30.

Bastante contente com a convocação, a técnica do time do CEP Daniely de Quadros agradece a Confederação de Futebol de Salão do Brasil pela oportunidade e também os pais das atletas.

“O sentimento é de gratidão. Ter o trabalho reconhecido com a convocação da equipe para poder estar representando o Brasil em um evento dessa grandeza é de gratidão, gratidão pela escola que investe e possibilita que as meninas possam ter experiências como essa, que além de esportiva é cultural e educacional. Gratidão pelas meninas que se dedicam ao máximo. Tem menina que anda três horas por dia de ônibus para treinar e acredita muito que pode fazer diferença na vida dela”, afirma Daniely.

A técnica conta que as jovens treinam todos os dias, geralmente em dois períodos. Alguns treinos acontecem na quadra do CEP e outros são realizados em um ginásio de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em uma parceria com a prefeitura.

Daniely explica que a convocação das 12 atletas aconteceu porque ela tem uma relação com a Confederação, pois participou de alguns campeonatos em países da América do Sul, e também porque o trabalho das estudantes já era conhecido pela organização.

A treinadora revela que quando soube da oportunidade, a direção do CEP aceitou participar na hora. “Está sendo a realização de um sonho de 12 meninas que estão tendo a oportunidade de viver coisas incríveis graças à educação e ao esporte”.

Diretora Geral do Colégio Estadual do Paraná, Laureci Schmitz, também reforça a empolgação e orgulho com a convocação das meninas. “Entendemos que o esporte, assim como a arte são muito importantes para a formação humana. Por isso, nós no CEP valorizamos e incentivamos muito nossos estudantes a participarem dessas atividades no colégio, para muitos é a única oportunidade”, relata a diretora.

Para os três jogos que acontecem na próxima semana, a técnica diz que a expectativa está alta e que acredita que essa é uma experiência que o time jamais vai esquecer.

“A expectativa é que a gente possa fazer grandes jogos aqui, colocar em prática aquilo que elas vêm treinando tanto. Acho que a quadra ultrapassa os limites de apenas o esporte, a gente é uma escola pública e ter a oportunidade de trazer as meninas para conhecer outro país, para conhecer a cultura de outro país através do esporte é uma coisa sem igual”, comemora Daniely.

Atletas do Colégio Estadual do Paraná

Além do time de futebol de salão Sub 17, a diretora conta que o CEP tem outras atletas. Ela cita irmãs gêmeas que já disputaram campeonatos mundiais de atletismo e que agora podem receber uma bolsa para frequentar uma universidade nos Estados Unidos.

“Estamos todos orgulhosos e felizes das nossas estudantes atletas estarem representando o Brasil, isto é decorrência do esforço e comprometimento delas nos treinos e campeonatos que participam e também do trabalho sério e competente da professora e técnica Daniely”, afirma Laureci.

Fazem parte da comissão técnica Claudia, Daniely, Nicolly e Maria.

