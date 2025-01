Tico Kuzma é o novo presidente da Câmara de Curitiba; veja nomes da Mesa Diretora

Durante a tarde de quinta-feira (02), os vereadores da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) se reuniram para votar na nova Mesa Diretora. Foi decidido que durante os próximos dois anos, no biênio 2025-2026, o vereador Tico Kuzma (PSD) será o presidente, com Leonidas Dias (Pode) na 1ª vice-presidência e Nori Seto (PP) na 2ª vice.

Já as secretarias serão ocupadas, da 1ª a 4ª, respectivamente, por Bruno Rossi (Agir), Indiara Barbosa (Novo), Meri Martins (Republicanos) e Giorgia Prates – Mandata Preta (PT). A votação foi transmitida ao vivo pelo canal da CMC no YouTube e transcorreu normalmente, sem candidaturas avulsas dentro dos blocos.



Para a eleição da Mesa Diretora, seguindo a regra da proporcionalidade, os vereadores da Câmara de Curitiba dividiram-se em dois blocos parlamentares.

Formado por 31 parlamentares, o “blocão” foi liderado por Serginho do Posto (PSD) – PSD (6), PL (4), União (4), Novo (3), Podemos (3), Republicanos (3), PP (3), MDB (2), PRD (1), Agir (1) e PMB (1).

Já o “bloquinho” teve a direção de Camila Gonda (PSB), com 7 membros – Federação PT/PCdoB/PV (3), PDT (2), PSB (1) e Psol (1). Com essa composição, o “blocão” indicou seis membros da Mesa Diretora e o “bloquinho”, um cargo.

Câmara de Curitiba quebra recorde de participação feminina na Mesa Diretora

Exercendo a liderança do “blocão”, Serginho do Posto destacou que o nome de Tico Kuzma para a presidência da CMC “foi uma indicação pelo consenso do bloco, de forma democrática”. À frente do grupo, Serginho indicou todos os cargos da Mesa Diretora, à exceção da 4ª secretaria, que coube ao “bloquinho”. Nesse contexto, a Comissão Executiva, que tem a responsabilidade de administrar a CMC pelos próximos dois anos, será formada por Tico Kuzma, Bruno Rossi e Indiara Barbosa.



Ao indicar Giorgia Prates para a Mesa, Camilla Gonda afirmou que “nossa indicação vem com os princípios do nosso bloco, de esquerda e de oposição” e destacou ser a primeira vez que uma mulher negra faz parte da direção da Câmara de Curitiba. A eleição de Giorgia Prates para a Mesa não foi unânime, com abstenções de Bruno Secco, Da Costa, Eder Borges, Fernando Klinger, Guilherme Kilter, João Bettega e Olimpio Araujo Jr.

Com o resultado da eleição, a CMC tem a maior participação feminina na Mesa Diretora da história, com três dos sete cargos nas mãos das vereadoras Indiara Barbosa, Meri Martins e Giorgia Prates.

Sidnei Toaldo é eleito Corregedor da Câmara de Curitiba

Para a Corregedoria, os vereadores elegeram Sidnei Toaldo (PRD), por unanimidade, com Delegada Tathiana (União) e Camilla Gonda (PSB) na primeira e segunda vices. A Corregedoria é o órgão da CMC que monitora a conduta dos vereadores em relação às regras previstas na legislação, especialmente o que é conhecido como “decoro parlamentar”.



A Corregedoria pode ser acionada para auxiliar na investigação de denúncias de infração contra algum parlamentar. Também participa de apurações junto ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.