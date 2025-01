Por que em 2025 o Carnaval será em março? Entenda o motivo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Carnaval este ano será celebrado em março, trazendo um toque diferente à tradicional festa popular. Os foliões poderão aproveitar os dias 1, 2, 3 e 4 de março, que caem respectivamente no sábado, domingo, segunda e terça-feira.

Mas por que em março? A explicação está ligada diretamente à Páscoa, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão. O Carnaval sempre termina 40 dias antes do domingo de Ramos, que antecede a Páscoa. Esse período entre a Quarta-feira de Cinzas e o domingo de Páscoa é conhecido como Quaresma, um tempo de reflexão e, para muitos cristãos, de jejum.

A data da Páscoa, por sua vez, tem raízes históricas e astronômicas. Segundo a tradição católica, a ressurreição de Cristo teria ocorrido em um dia de lua cheia, próximo ao equinócio da primavera no hemisfério Norte. Foi no Concílio de Niceia, em 325, que a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa seria sempre celebrada no domingo seguinte à primeira lua cheia após o início da primavera.

Essa combinação de fatores resulta na variação anual das datas do Carnaval e da Páscoa. Isso significa que em 2025 teremos mais tempo para nos preparar para a folia, que promete agitar as ruas da cidade com blocos, desfiles e muita animação.