Temporal no litoral do Paraná causa estragos e deixa rastro de destruição

O temporal que atingiu o Litoral do Paraná, no começo da noite desta quinta-feira (02), causou muitos estragos em Morretes e Antonina. A chuva concentrada num período muito curto de tempo chegou aos 23 milímetros, o suficiente para causar destelhamentos, quedas de árvores e muito transtorno.

Segundo Junior Brindarolli, prefeito de Morretes, equipes trabalham na manhã desta sexta-feira para desobstruir ruas que ficaram bloqueadas por árvores que caíram com o temporal em Morretes. “Estamos avaliando a proporção do que foi causado. Se você está em situação de risco entre em contato com os bombeiros, Defesa Civil ou Defesa Social de Morretes. Estamos de plantão”, disse o prefeito da cidade.

Temporal causou destelhamentos e quedas de árvores

Segundo balanço do Corpo de Bombeiros, Morretes teve um total de 13 casas destelhadas, oito árvores caídas. Felizmente nenhuma família foi desalojada ou desabrigada.

Antonina, também no Litoral do Paraná, teve mais casas atingidas. Foram registrados 39 destelhamentos e quatro quedas de árvore. Não há registros de desalojados nem de famílias desabrigadas.

Previsão do tempo tem alerta de temporal?

Segundo o Simepar a cidade de Morretes terá mais um dia de calor extremo, com máxima de 32 ºC e chance de mais chuva no começo da noite. Não há mais alerta de temporal para a região litorânea do Paraná.