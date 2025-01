Jovem fica 10 minutos submerso e é resgatado de mar em Pontal do Paraná

Um jovem de 18 anos, morador de Curitiba, foi resgatado nesta quinta-feira (02) com vida após se afogar nas proximidades do Posto de Guarda-Vidas Grajaú, em Pontal do Paraná. O incidente aconteceu no fim da manhã, mobilizando uma operação intensa do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

A situação começou quando dois banhistas se viram em apuros na água. Um deles conseguiu retornar à praia por conta própria, mas alertou os socorristas sobre o desaparecimento de seu companheiro. Imediatamente, uma equipe de 15 guarda-vidas iniciou as buscas, utilizando moto aquática e apoio aéreo.

Após 10 minutos de procura, o jovem foi localizado submerso. Os bombeiros o retiraram da água e iniciaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP). Foram 27 minutos de tensão até que o coração do rapaz voltasse a bater.

O resgatado, que estava no litoral para comemorar o Ano Novo e seu aniversário com a família, foi transportado de helicóptero para o Hospital Regional do Litoral.

A operação de resgate contou com diversos recursos do CBMPR, incluindo a Força Tarefa, o Oficial de Praia, Coordenadores de Setor e uma aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A capitã Tamires Silva Pereira, porta-voz do Corpo de Bombeiros na Costa Leste, aproveitou para reforçar um alerta importante: “É fundamental que a população fique atenta à sinalização das bandeiras nas praias. Essa é uma medida essencial para a segurança dos banhistas.”