A forte chuva que atingiu Curitiba na tarde desta quarta-feira (18) alagou ruas, provocou quedas de árvores e também chegou a destruir parte da edificação do Hangar do Aeroclube do Bacacheri, na região Norte da capital.

O teto de zinco de parte do hangar ficou destruído e virou de cabeça para baixo com os fortes ventos que chegaram com o temporal. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Até o prefeito Rafael Greca chegou a comentar a situação no Bacacheri pelas redes sociais. “Para quem não acredita em mudanças climáticas, ignora o desmatamento da Amazônia, finge que não vê as queimadas, apresentamos a fotografia do Hangar do Aeroclube do Paraná, no aeroporto do Bacacheri”, publicou Greca.

De acordo com o Simepar, as rajadas de vento chegaram a 24,3 km/h e a precipitação acumulada desta tarde de quarta-feira foi de 28,4 mm. A Defesa Civil municipal registrou até às 17 horas seis solicitações de alagamentos e sete de quedas de árvores e galhos. Não há registro de feridos, desabrigados e desalojados.

