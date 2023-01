Desde a queda de barreira no dia 15 de outubro de 2022, a BR-277 no sentido Paranaguá está parcialmente bloqueada. Pedras da encosta interditaram a região entre o km 39 e km 41, em Morretes, e desde então obras são feitas para garantir a segurança da rodovia aos motoristas.

Nesta quarta-feira (18), o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informou que vai concluir mais uma etapa das obras nos próximos dias, coma retirada de seu guindaste no trecho.

Com isso, a rodovia ficará com três faixas operando do km 39 ao km 41, e em duas faixas somente na altura do km 42, onde o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atua com guindaste próprio, em outro ponto de escorregamento de rochas.

Obras de contenção do talude

O DER está com guindaste e um caminhão com jato de água de alta pressão no trecho, desde 9 de janeiro, para realizar os serviços emergenciais de contenção de talude danificado. Eles consistiram na remoção de blocos soltos e lascas de rocha da encosta, bem como de terra sem contenção. O objetivo é evitar que esse material eventualmente caia sobre a pista, fazendo a sua retirada de modo controlado, com segurança para usuários e funcionários da obra.

No km 39, onde o escorregamento de terra foi de porte menor, continuam em andamento os serviços de execução de muro de solo-cimento na base do talude, garantindo contenção de materiais eventualmente deslocados pela ação das chuvas.

O guindaste também foi utilizado no local, bem como um equipamento semelhante, de menor porte. Ainda foram implantados dispositivos de drenagem para garantir que a água não fique acumulada na pista ou acostamento.

A previsão é de liberação de quatro faixas da BR-277 entre o km 39 ao km 41 até o dia 25 de fevereiro, com as obras prosseguindo na encosta até o final de março, mas sem necessidade de grandes desvios de tráfego nestes km.

O DER/PR explicou que permanece monitorando as condições da encosta, bem como o impacto das condições climáticas no local, com chuvas prolongadas podendo atrapalhar o andamento da obra.

