A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu Alerta Laranja para chuva forte nesta quarta-feira (18) e a previsão se concretizou. Na região do Centro de Curitiba, ruas alagaram e causaram transtornos no trânsito e também para os comerciantes e moradores da região.

O boletim de proteção da Defesa Civil de Curitiba registrou 17 pontos de alagamentos pela capital nesta tarde de quarta-feira. Confira a lista de locais logo abaixo:

Leia mais sobre a chuva e alagamentos: Chuva forte provoca alagamentos por Curitiba pelo terceiro dia seguido

Rua Professor Fernando Moreira , esquina Rua Visconde do Rio Branco -Centro

Rua da Glória esquina com Rua Comendador Fontana – Centro

Rua Visconde de Nacar – Centro

Rua Camões- Alto da XV

Rua Schiller , Cristo Rei

Rua Deputado Joaquim José Pedrosa- Cabral

Rua Carlos de Carvalho esquina com a Rua Voluntários da Pátria – Centro

Rua Lysimaco Ferreira da Costa – Centro Cívico

Rua Alberico Flores Bueno – Bairro Alto

Rua São Luiz – Cabral.

Rua Alferes Poli- Rebouças

Rua Arthur Martins Franco – CIC

Linha Verde, próximo ao Hospital Vita – Bairro Alto

Rua Almirante Gonçalves, – Rebouças.

AV. Paraná – Cabral.

Rua Sargento Durval Gomes, – CIC

Rua Ângela Budel, Butiatuvinha

A Prefeitura recebeu 34 solicitações de quedas de árvores e galhos nos bairros Água Verde, Bacacheri, Vista Alegre , Pilarzinho, Fazendinha, , Alta do XV, Parolin, Mossunguê, Vista Alegre, Santa Felicidade, Novo Mundo, Ahú, Mercês e Campo Comprido.

A Defesa Civil municipal também registrou uma ocorrência de queda de fios de energia, duas ocorrências de danos estruturais e um pedido de fornecimento de lona. O teto do Hangar do Bacacheri chegou a virar de ponta cabeça com a força do vento.

Alerta Laranja para o Estado todo

Em quase todo o Paraná, principalmente em Curitiba e região metropolitana, o Alerta Laranja continua em vigor. Desde o começo da semana, a capital tem registrado fortes chuvas, com alagamentos, quedas de árvore e vários outros transtornos.

De acordo com o Simepar, as chuvas acontecem de forma localizada nesta quarta-feira, e com raios associados em algumas regiões. Nas próximas horas, novas áreas de chuva podem avançar também a partir da divisa com o Mato Grosso do Sul e da fronteira com o Paraguai e Argentina.

O Alerta Laranja, que segue em vigor em todo o Estado durante toda esta quarta, e traz riscos de chuva intensa entre 30 e 60 mm/h, ventos de até 100 km/h, chance de queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Pode haver também corte de energia elétrica – ao depender da intensidade de chuva.

