A chuva forte que atingiu Curitiba na tarde desta quarta-feira deixou causou enchentes e alagamentos em várias partes da cidade. Até o momento de apuração desta matéria, o boletim da Defesa Civil de Curitiba registrou 17 pontos de alagamento.

Ruas de Curitiba alagadas nesta quarta-feira (18)

Rua Professor Fernando Moreira , esquina Rua Visconde do Rio Branco -Centro

Rua da Glória esquina com Rua Comendador Fontana – Centro

Rua Visconde de Nacar – Centro

Rua Camões- Alto da XV

Rua Schiller , Cristo Rei

Rua Deputado Joaquim José Pedrosa- Cabral

Rua Carlos de Carvalho esquina com a Rua Voluntários da Pátria – Centro

Rua Lysimaco Ferreira da Costa – Centro Cívico

Rua Alberico Flores Bueno – Bairro Alto

Rua São Luiz – Cabral.

Rua Alferes Poli- Rebouças

Rua Arthur Martins Franco – CIC

Linha Verde, próximo ao Hospital Vita – Bairro Alto

Rua Almirante Gonçalves, – Rebouças.

AV. Paraná – Cabral.

Rua Sargento Durval Gomes, – CIC

Rua Ângela Budel, Butiatuvinha

Leitores registram alagamentos na Rua Camões, no Alto da XV; na Rua Schiller, no Cristo Rei; na Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, no Cabral; na Rua Carlos de Carvalho; bairro Batel, e na rua Nunes Machado com a Brasílio Itiberê.

Moradora do bairro CIC registra alagamento em uma praça e rua da região.

Foto: Colaboração/Michele Cerqueira Lima

Um motociclista resolveu enfrentar um cruzamento alagado no Centro de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (18), e quase perde o veículo

A forte chuva que atingiu Curitiba na tarde desta quarta-feira (18) alagou ruas, provocou quedas de árvores e também chegou a destruir parte da edificação do Hangar do Aeroclube do Bacacheri, na região Norte da capital.

Foto: reprodução / Facebook.

Congestionamento de 10 km na Rodovia do Café em Campo Largo, sentido Curitiba.

🛑18/01⚠️BR 277 Rodovia do café com 10 quilômetros de lentidão em Campo Largo , sentido Curitiba, reflexo de obras no Contorno Sul, fila após o bairro Cercadinho km 110 ao km 100.

17:56 #GRUPOBR277 pic.twitter.com/CKOSlZG1o7 — GRUPO BR 277 (@grupobr277) January 18, 2023

Veja que incrível