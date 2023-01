Um motociclista resolveu enfrentar um cruzamento alagado no Centro de Curitiba, na tarde desta quarta-feira (18), e quase perde o veículo. A forte chuva que atingiu a capital provocou ao menos 17 pontos de alagamentos pela cidade, entre eles o cruzamento entre as ruas Visconde do Rio Branco com a Professor Fernando Moreira, no bairro Mercês.

Um vídeo gravado por um motorista de um carro que passava pela região registrou o momento em que o motociclista fica preso no alagamento. A moto chega a tombar e um pedestre que passava pela região tenta ajudar o motociclista a retirar o veículo da água.

Esta quarta-feira é o terceiro dia de alagamentos provocados por tempestades em Curitiba. Desta vez, os bairros da região central foram os mais afetados pela forte chuva, que não só provocou alagamentos, como também quedas de árvores e danos estruturais.

No bairro Bacacheri, o Hangar do Aeroclube chegou a ter o teto destruído pela chuva e rajadas de vento. A estrutura ficou de ponta cabeça. Por sorte, ninguém se feriu.

