Temporal provoca alagamentos nos municípios do Litoral do Paraná

A forte chuva que atingiu o Litoral na tarde deste domingo (25) provocou alagamentos em ao menos três municípios da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram três ocorrências em Matinhos, seis em Pontal do Paraná e duas ocorrências em Paranaguá.

Até o momento, segundo os Bombeiros, não há informações sobre o número de desabrigados e desalojados no Litoral.

Vídeo: colaboração.

LEIA TAMBÉM:

>> Maior apreensão de cocaína no Paraná causa prejuízo de R$ 90 milhões a criminosos

>> Mudas de árvores frutíferas são dadas de graça em Curitiba; confira os locais

De acordo com o boletim meteorológico do Simepar, o domingo foi de bastante nebulosidade em todas as regiões paranaenses. As tempestades atuaram de forma heterogênea no Paraná.

Ao longo do domingo, houve chuva intensa, muitas trovoadas e rajadas de ventos fortes. No Litoral, o tempo segue chuvoso, porém com chuva fraca a moderada.

Você já viu essas?

110 toneladas! Vigas gigantes serão instaladas em uma megaoperação em obra no Viaduto do Tarumã Mais caro do mundo? Gato ‘milionário’ custa até R$ 120 mil! Conheça a raça de gatos savannah Investimentos! Terreno na Vila Izabel por R$ 50 mil? Prefeitura pede autorização para fazer venda direta