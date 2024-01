A madrugada desta terça-feira (09) em Curitiba foi marcada por um forte temporal que atingiu diversos bairros da cidade. Boa Vista, Bacacheri, Bairro Alto e vários outros bairros de Curitiba tiveram raios e trovões acompanhados de uma forte chuva durante várias horas. A tempestade chegou após Curitiba registrar o dia mais quente de toda a história: 35,4ºC. O acumulado na madrugada chegou aos 22 milímetros.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Curitiba segue em alerta amarelo de temporal pelo menos durante o período da manhã. O alerta amarelo prevê o risco chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

O Simepar Curitiba alerta que esta terça-feira mais um dia de intenso calor em Curitiba. A máxima chega aos 32ºC com possibilidade de mais chuva durante o período da tarde.

Para os próximos dias o calor em Curitiba segue alto, podendo chegar aos 32ºC na quinta-feira, por exemplo, sempre acompanhado de chuva. A temperatura volta a ficar mais amena em Curitiba apenas na próxima semana.

