Com alerta laranja de tempestade em vigor, a chuva já tem data e hora para chegar a Curitiba. Segundo o Simepar esta quinta-feira deverá ter registros de chuvas intensas a partir das 15h, podendo gerar um acumulado de 16,4 mm em questão de poucas horas.

A quinta-feira promete ser de calorão, com máxima de 30ºC perto das 14h. Depois disso, o tempo fecha e a chuva chega a Curitiba. O momento de mais chuva deve ocorrer às 18h, segundo o Simepar.

“Há registro de chuvas em vários setores do Paraná nesta manhã de quinta-feira. Até o momento as precipitações são, no geral, de fraca intensidade, com poucas descargas atmosféricas associadas. Contudo, ao longo do dia a chuva ganha força, em função da presença de um sistema frontal e do tempo abafado”, explicou o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Para os próximos dias o Simepar indica temperaturas mais amenas para Curitiba, com máxima de 25ºC para Curitiba, podendo a cair para 23ºC no sábado. A razão para o resfriamento das máximas é uma frente fria que avança pelo oceano, aumentando a instabilidade no Paraná.

Curitiba em alerta laranja de tempestade

O alerta laranja emitido pelo Inmet está válido pelo menos até às 23h59 desta quinta-feira, podendo ser estendido. O alerta prevê cChuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

