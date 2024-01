Aviso do Inmet

Um temporal atingiu Curitiba na tarde de terça-feira (9) provocando queda de energia e falta de água em bairros da capital paranaense. E as fortes chuvas também estão previstas para esta quarta-feira (10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há um alerta laranja de tempestade, que indica perigo, válido para Curitiba e todas as demais cidades do Paraná.

Segundo o alerta, estas regiões podem enfrentar chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h, e queda de granizo. Também há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

O alerta laranja de tempestade segue em vigor até a manhã de quinta-feira (11), e é precedido por um aviso de mesmo grau de severidade, que tem validade até às 23h59 também de quinta-feira. Além do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul também estão entre as áreas que podem ser atingidas pelos novos temporais.

Calor e pancadas de chuva

Nesta quarta-feira, de acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a condição meteorológica não muda muito no Paraná.

“Isto é, estão, novamente, previstas pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde, com distribuição muito irregular (rápidas/isoladas). Destaque para as temperaturas, que se mantêm bastante elevadas em todo o estado. Entre o oeste, noroeste e o norte, valores superam os 35 °C em vários municípios”.

Em Curitiba, a temperatura máxima, segundo o Simper, deve chegar aos 30ºC.

Proteja-se

Durante as tempestades, algumas instruções podem ajudar a evitar maiores perigos. Veja as orientações do Inmet:

– Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

– Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

– Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



