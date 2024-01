A Sanepar informa que, nesta terça-feira (9), a falta de energia elétrica afetou o Centro de Reservação Campo Comprido, que abastece bairros de Curitiba e de Campo Largo, na região metropolitana. Vários bairros da cidade ficaram sem luz

Por esta razão pode faltar água temporariamente nas regiões dos seguintes bairros:

A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade durante a manhã de quarta-feira (10) e será de forma gradativa. Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

