Em época de coronavírus, muita gente tem aderido às compras online em supermercados de Curitiba. Na mesma proporção que cresceu a oferta deste tipo de serviço, cresceram as reclamações de demora e problemas na entrega. Um supermercado “de bairro” de Curitiba criou um aplicativo para facilitar quem precisa fazer compras e promete entrega em até três horas para 20 bairros da capital.

O Super Telêmaco, que tem sua sede no bairro Portão, garante cumprir a promessa. “Lançamos o aplicativo (Meu Telêmaco) para dar comodidade aos nossos clientes nesse momento tão difícil em que a melhor opção é ficar dentro de casa com os familiares. O aplicativo é muito prático e a entrega é ágil devido a nossa localização”, explica o diretor geral, Carlos Alberto Gomes.

Com 19 anos de tradição no bairro Portão, o Telêmaco aposta na tecnologia para fugir da crise. “As vendas online com delivery aumentaram pelo menos 10 vezes nos supermercados de Curitiba, então vimos que era a hora de evoluirmos para esses sistema de vendas também”, explica Gomes.

As entregas ocorrem nos bairros; Portão, Santa Quitéria, Vila Izabel, Água Verde, Batel, Rebouças, Vila Guaíra, Lindóia, Vila Fanny, Novo Mundo, Xaxim, Capão Raso, Pinheirinho, Fazendinha, Cidade Industrial, Campo Comprido, Seminário, Campina do Siqueira, Mossunguê, Vila Hauer, Bigorrilho e Campo Comprido.

Para baixar o aplicativo é só procurar “Meu Telêmaco” em sua loja virtual no smartphone. O supermercado fica na Rua Agostinho Merlin, 586 – Portão. Informações pelo telefone (41) 3085 4800.

