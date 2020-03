Em Curitiba, em cumprimento a decretos municipais e estaduais, as aulas e boa parte das atividades comerciais seguem suspensas para redução do contágio pelo novo coronavírus. Com a orientação de que as pessoas, especialmente idosos e outros grupos de risco para a Covid-19, permaneçam em casa, a demanda por entregas de compras de supermercados aumentou muito.

A maioria dos estabelecimentos que realizam venda online está avisando os clientes sobre a possibilidade de atrasos e demora no prazo de entrega, que em alguns casos pode passar de uma semana. Aplicativos de delivery que têm parcerias com redes de supermercado também encontram problemas para atender à demanda, e esse tipo de serviço segue instável na capital.

Supermercados e mercearias “de bairro” estão atualmente com os melhores prazos de entrega para compras feitas pelo telefone ou WhatsApp. No entanto, as regiões atendidas são menores e há variação nos pedidos mínimos ou valores de frete.

Listamos aqui alguns serviços que estão disponíveis para compra remota (pela internet ou telefone) e entrega em casa. Confira:

Angeloni

A página da rede de supermercados na internet já avisa que a demanda por entregas está muito alta e a próxima data de entrega é só em abril. É possível escolher item por item no site da loja ou selecionar a opção “compra rápida”, que permite que o usuário escreva todos os produtos desejados em uma lista, para que o sistema faça a busca de todos os itens de uma só vez. Há ainda a possibilidade de comprar pelo telefone.

Data da entrega: a partir de 11/04.

Retirar na loja: a retirada também só está sendo agendada a partir de 11/04, na loja do Bigorrilho (Al. Dr. Carlos de Carvalho, 2050).

Frete: depende do CEP da entrega; gratuito para compras acima de R$ 450 .

Pagamento: cartões de crédito e boleto.

Telefone: (48) 4002-6060.

Casa Fiesta

A página do supermercado também informa aos clientes que a demanda por entregas está alta, e que os fretes só iniciarão em abril. Aceita compras pelo telefone, mas não conseguimos contato no número informado.

Data da entrega: a partir de 03/04.

Retirar na loja: apesar de o site informar que é possível retirar pedidos online na loja do Jardim das Américas, essa opção não aparece na hora de selecionar a forma de entrega.

Frete: depende do CEP da entrega; gratuito para compras acima de R$ 400,00.

Pagamento: cartões, boleto ou depósito bancário.

Telefone: (41) 3087-7005.

Carrefour

O site do Carrefour não informa nenhuma instabilidade e indica prazo de 48 horas ou menos para entrega ou retirada na loja do Champagnat. No entanto, a rede pede que os clientes deem prioridade aos idosos e demais grupos de risco para que façam as compras online. Também aceitam pedidos pelo telefone.

Data da entrega: o prazo está em cerca de 48 horas.

Retirar na loja: é possível retirar na loja do Champangnat (Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, 1210) .

Frete: Varia conforme o endereço.

Pagamento: cartões de débito e crédito.

Telefone: 3004-2222 para regiões metropolitanas/ 0800-718-2222 para demais regiões.

Super Muffato

O Muffato na internet também avisa na página inicial que pode haver atrasos nas entregas por conta da alta demanda, mas informa estar funcionando normalmente.

Data da entrega: cerca de 72 horas após o pedido.

Retirar na loja: é possível retirar na loja do Portão (Rua Eduardo Carlos Pereira, 3605) a partir de 30/03.

Frete: Varia conforme o endereço de entrega.

Pagamento: cartões de débito e crédito ou boleto bancário.

Telefone: 0800 727 9595.

Supermercados Tissi

Compras podem ser feitas por telefone e entregues em casa. O frete é grátis.

Horário: segunda a sábado das 8 h às 12 h e das 13 h até 17 h, exceto feriados.

Prazo da entrega: Pedidos realizados das 8 h até 11 h. Entregas realizadas no mesmo dia até às 20h

Pedidos realizados das 11 h até às 17 h. Entregas realizadas no dia seguinte até às 20h.

Pedidos realizados das 11 h até às 17 h. Entregas realizadas no dia seguinte até às 20h. Pedido mínimo: R$ 50.

Telefones fixos: 41 3078-6877/3078-7771.

Telefones por unidade:

Tissi Atenas: (41) 99853-2672.

Tissi Cotolengo: (41) 99576-8466.

Tissi Guaíra: (41) 99790-6777.

Tissi Pilar/Tanguá: (41) 99637-2624.

Cheiro da Terra

Pedidos devem ser feitos pelo WhatsApp e são entregues em casa, sem pedido mínimo, mas com frete variando de acordo com o endereço. Há unidades no Água Verde, Centro, Campo Comprido e Capão Raso.

Horário: de segunda a domingo – das 9h às 20 horas.

Taxa de entrega: R$ 5 até 1km da loja; R$15 até 10km; consultar outras distâncias.

Prazo de entrega: 4 a 5 horas após o pedidos, exceto para pedidos feitos à noite, que são agendados para o dia seguinte.

Formas de pagamento: dinheiro, cartão ou transferência bancária.

WhatsApp para os pedidos e informações: (41) 99860-8916.

Supermercado Tok Super

O estabelecimento que fica no Capão da Imbuia entrega em locais que fiquem num raio de até 10km.

Horário: pedidos podem ser enviados pelo WhatsApp em qualquer horário, mas serão visualizados em horário comercial.

Taxa de entrega: R$ 9,90; entrega gratuita para compras acima de R$ 200.

Prazo de entrega: pedidos feitos até as 14 horas são entregues no mesmo dia. Após esse horário, a entrega fica agendada para o dia seguinte.

Forma de pagamento: dinheiro ou cartão.

WhatsApp: (41) 99561-7113.

Verde Mais

As duas unidades (Xaxim e Hauer) estão trabalhando com sistema drive thru, para os clientes que desejarem. Os pedidos são feitos por WhatsApp e o cliente recebe a encomenda no estacionamento do mercado, de 30 a 60 minutos após o pedido. O pagamento é feito na retirada.

Pedidos: diariamente das 8h às 18 horas.

Pedido mínimo: R$ 80.

WhatsApp Hauer: (41) 99561-9079.

WhatsApp Xaxim: (41) 99561-6297.

Endereço Hauer: R. Ten. Francisco F. de Souza, 1315.

Endereço Xaxim: R. Francisco Derosso, 481.

Condor, Extra, Festval e Pão de Açúcar

A Rede Condor não tem opção de compra remota. O cliente precisa pessoalmente fazer a compra e solicitar a entrega.

As lojas online da rede Extra não fazem entrega de itens de supermercado; o atendimento remoto do supermercado é feito pelo aplicativo James (leia mais abaixo).

O serviço de e-commerce do Pão de Açúcar está em operação e as entregas estão sendo realizadas de acordo com a disponibilidade de datas informadas no momento da compra.

Festval atende pelo aplicativo Rappi.

Aplicativos Rappi, iFood e James Delivery

Pelos aplicativos, é possível pesquisa pelos supermercados parceiros, montar sua lista de compras, e um entregador coleta seu pedido nas gôndolas e entrega na sua casa. O pagamento é feito pelo aplicativo, com cartão de crédito. A taxa de entrega varia de acordo com o endereço, podendo ser gratuita em algumas situações. Há desde grandes redes de mercado a mercados e mercearias locais. Mas atenção: os aplicativos avisam que pode ser que alguns estabelecimentos “fechem” suas lojas virtuais nos apps por causa da grande demanda interna.