Localizado ao lado do Terminal de ônibus do Hauer, em Curitiba, o Super Muffato Hauer está sendo reinaugurado nesta terça-feira (6), 15 anos após sua abertura. A loja foi totalmente reestruturada e chega com foco em serviços e produtos frescos. Mais completo e cheio de novidades, o supermercado traz dezenas de produtos premium selecionados para abastecer as gôndolas e atender aos desejos dos consumidores mais exigentes.

“Temos muito orgulho de entregar uma loja totalmente nova e completa, que oferece saúde, com mais produtos frescos e muita variedade. O Super Muffato está na região da Hauer há quase 15 anos e queríamos presentear nossos clientes com um mercado bonito, moderno, com produtos e serviços que trazem conforto e praticidade ao dia a dia”, comemora Eduardo Muffato, diretor do Grupo Muffato.

Em dezembro de 2022, o Grupo Muffato, dono das marcas Muffato e Max Atacadista, também inaugurou um novo Max no bairro Hauer, com foco em preço e um mix de produtos voltados para economia.

Nova estrutura

A fachada está mais clean, com grandes painéis envidraçados facilitando a entrada de luz natural. São quase 2 mil metros quadrados repaginados na área interna, com layout sofisticado, iluminação em led e mobiliário que facilita a movimentação das pessoas.

Ao final das compras, o consumidor pode escolher entre o caixa convencional e o autocaixa, novidade nesta loja. Tudo para facilitar o ganho de tempo e de qualidade de vida de quem prestigia a rede.

Na loja, as condições de pagamento são facilitadas nas compras acima de R$20, com parcelamento nos cartões aceitos para diversos produtos. Por exemplo: em até 3x para fraldas descartáveis, 6x nos cartões em vinhos e whiskies importados, ou 10 x nos itens do bazar, basta consultar o gerente.

Pratos quentes e cafezinho

A unidade conta com uma rotisseria com balcão de pratos quentes. Quem gosta de um cafezinho e um docinho pode aproveitar a cafeteria da loja. Já para as pessoas com tempo curto, tem casa comida caseira pronta para consumo.

Destino certo de muitos clientes, a padaria foi modernizada e ampliada, mantendo tudo aquilo que os consumidores aprovaram durante os 15 anos de existência da loja, com a soma de pães e bolos especiais.

Produtos frescos

Com ênfase nos produtos frescos, o mercado ampliou o setor de FFLV (flores, frutas, legumes e verduras) e o sistema de refrigeração. Os equipamentos são novos, mais ecológicos e com maior eficiência energética.

Massas, sorvetes, congelados, bebidas e frios em geral também estão sempre bem acondicionados e conservados. Com a chegada do frio, vale a pena conferir o novo balcão de queijos especiais e a adega.

Serviço

Super Muffato Hauer

Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 6400, ao lado do Terminal Hauer

