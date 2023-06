Inverno Curitiba 2023! Programação especial começa nesta quarta; veja as atrações

Curitiba recebe, a partir desta quarta-feira (7), a segunda edição do Inverno Curitiba, evento que vai até o dia 12 de agosto e traz diversas atrações para as ruas e espaços da cidade. Ao todo, serão mais de 65 dias de programação, que inclui iniciativas públicas e privadas, proporcionando uma experiência múltipla de gastronomia, cultura, arte, artesanato e formação étnica.

Na edição 2023, o Inverno Curitiba consolida cinco eixos principais: Cultura, Gastronomia, Economia Criativa, Esporte e Lazer, Sustentabilidade e Inovação. Segundo a prefeitura da capital, cada um desses pilares está representado por uma série de atividades e eventos que buscam promover o desenvolvimento cultural e social da cidade.

Eixos

Cultura: 40ª Oficina de Música – Inverno, shows, exposições, oficinas de arte e cultura, festival folclórico.

Gastronomia: feiras gastronômicas noturnas, Mercado Municipal, bares e restaurantes que oferecem desde comidas típicas a cardápios internacionais.

Economia criativa: feiras especiais de inverno, feiras de arte e artesanato, Boqueirão Fashion, lojas #CuritibaSuaLinda, Mercado Municipal.

Esporte e lazer: recreação infantil, pontos “instagramáveis” espalhados pela cidade, Pedala Noturno, Lazer na XV, parques e bosques.

Sustentabilidade e Inovação: visitas guiadas na Fazenda Urbana, Paiol Digital, entre outros.

Destaques da programação

Feiras Especiais de Inverno

A programação começa nesta quarta-feira (7) com as Feiras Especiais de Inverno, que acontecem nas praças Osório e Santos Andrade. Além do escoamento da safra de pinhão (in natura e cozido), tem venda de produtos artesanais juninos e da apicultura, culinária típica local, artesanato e muito mais.

Período: 7 de junho a 15 de julho

Locais: Praças Osório e Santos Andrade

Horários: Osório de segunda a sábado, das 10h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h. Santos Andrade de segunda a sábado, das 10h às 20h, e aos domingos das 12h às 18h30.

Festa colorida de Corpus Christi

O Corpus Christi será celebrado nesta quinta-feira (8). Como tradição, fiéis de diversas paróquias da capital se unem para confeccionar os tradicionais tapetes, com motivos que representam símbolos do catolicismo, usando serragem, tinta, pó de café e outros materiais. A expectativa é que 120 mil pessoas participem da comemoração.

Nos quase 2 km de extensão, estão previstos 116 tapetes, em um circuito que começa pela lateral da Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes, no Centro, percorrendo toda a extensão da Avenida Cândido de Abreu, até a praça Nossa Senhora de Salette, em frente ao Palácio Iguaçu. Às 18h30, a celebração será encerrada com show do padre Reginaldo Manzotti.

Oficina de Música

De 25 de junho a 9 de julho, a 40ª Oficina de Música – Inverno ocupará diversos espaços culturais da cidade, oferecendo uma programação diversificada com apresentações de vários gêneros musicais e cursos destinados a diferentes práticas do conhecimento musical.

O festival promete esquentar a estação mais fria do ano durante duas semanas, trazendo para os palcos da cidade destaques como Carlinhos Brown, Lenine, Cristian Budu, Paula Lima, Diane White-Clayton, entre outros nomes da cena erudita e popular. Em breve será divulgada a programação completa no Guia Curitiba.

Boqueirão Fashion Week

A abertura oficial da semana de moda mais inovadora de Curitiba acontece no dia 24 de julho, às 19h30, na passarela da Rua da Cidadania. O objetivo do Boqueirão Fashion é promover e valorizar a circularidade das roupas. Estão programados para a semana oito desfiles, com formatos coletivos e individuais. Também participarão 60 modelos (dez new faces e mais 50 profissionais) e 1.100 pessoas da comunidade na produção do evento.

A organização do evento está com inscrições abertas para a escolha do casting (elenco) no dia 24 de junho, a partir das 14h, no Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania do Boqueirão. Serão selecionados, ao menos, dez moradores para o desfile. Os modelos escolhidos ganharão treinamento para desfilar no evento e serão convidados a compor o casting das escolas e agências participantes. Clique aqui para se inscrever.

Mercado Municipal

O Mercado Municipal promove o Festival Gastronômico de Inverno, de 19 de junho e 2 de julho. Uma oportunidade para os visitantes degustarem pratos exclusivos que destacam o ingrediente típico da região, o pinhão.

Cada restaurante do Mercado vai criar um prato especial contendo o pinhão como ingrediente principal. Os chefs e cozinheiros prometem surpreender o público, explorando ao máximo as características da semente da araucária, tão apreciada pelos curitibanos. O evento é uma oportunidade perfeita para os visitantes se deliciarem com a rica culinária local e experimentarem novas combinações de sabores durante o período de inverno.

Festival Internacional de Hip Hop

O FIH2, Festival Internacional de Hip Hop, oferece ao público e participantes a expressão da linguagem artística do hip hop. O evento promove o contato e a experiência com a cultura urbana referenciada em dança, comportamento, música e moda.

Local: Viasoft Experience – Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300

Festival Vinopar do Vinho Paranaense

O III Festival Vinopar do Vinho Paranaense voltará ao Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer nos dias 17 e 18 de junho. No evento, os participantes terão a oportunidade de degustar e comprar mais de 70 rótulos de vinhos espumantes e sucos de alta qualidade produzidos no Paraná.

Na programação, haverá palestras e workshops com especialistas do setor sobre vitivinicultura, enogastronomia regional, derivados da uva, vinho entre outros temas relacionados. O evento contará também com expositores de gastronomia que apresentarão alimentos e pratos típicos paranaenses para acompanhar os vinhos.

O ingresso do evento inclui uma taça de cristal personalizada, seis doses de vinhos para degustação, mapa do enoturismo paranaense e a possibilidade de participar de excelentes palestras gratuitas. Clique aqui para comprar ingressos.

Local: Museu Oscar Niemeyer – Rua Marechal Hermes, 999

61° Festival Folclórico de Etnias do Paraná

A Associação Interétnica do Paraná (Aintepar) é composta por 18 grupos, que representam 13 etnias, povos de todo o mundo que se estabeleceram na região no decorrer dos séculos 19 e 20 e influenciaram diretamente o desenvolvimento do Estado. Os grupos se apresentam de 3 a 13 de julho no Teatro Guaíra. Clique aqui para mais informações.

Meia Maratona Internacional de Curitiba

A Meia Maratona Internacional de Curitiba tem a finalidade de estimular a prática esportiva como elemento da promoção da saúde e da qualidade de vida. Serão beneficiados diretamente 10.000 adultos praticantes de corrida de rua, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos para a prova de 21 km, de 16 anos para a prova de 10 km e de 14 anos para a prova de 5 km.

O evento conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba e será realizado no dia 16 de julho. A largada e chegada das provas acontecem na Praça Nossa Senhora da Salette – Centro Cívico. Para mais informações acesse aqui.

Mais visitantes

Em sua primeira edição, em 2022, o Inverno Curitiba rendeu bons números para o setor. Em julho, a Linha Turismo recebeu quase 100 mil embarques com mais de 24 mil passageiros, crescimento de 32% em relação a 2019 e a rede hoteleira comemorou ocupação acima de 85% durante o período.

Após o sucesso da edição inaugural, o aguardado Inverno Curitiba 2023 surge com um calendário ampliado, estendendo-se por mais de 20 dias em comparação ao ano anterior, prometendo um retorno ainda maior a todos os envolvidos no setor turístico. Confira toda a programação.

Veja que incrível

