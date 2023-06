Curitiba vai celebrar o Corpus Christi com uma programação especial nesta quinta-feira (8). Ao todo, 120 mil pessoas são esperadas no evento religioso que terá momentos na Catedral de Curitiba na Praça Tiradentes, nas Rua Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu e na Praça Nossa Senhora de Salette.

A data é uma das comemorações mais tradicionais da capital paranaense, como lembra o prefeito Rafael Greca. “Desde 1721 temos procissão de Corpus Christi em Curitiba. Nunca foi interrompida, nem nos dias mais terríveis da pandemia”, conta.

Tapetes, shows, missa e procissão

Segundo a prefeitura, a programação deste ano começa às 8h com a montagem dos tapetes coloridos feitos com serragem na Rua Barão do Serro Azul e Avenida Cândido de Abreu, com a presença de dom José Antonio Peruzzo, arcebispo de Curitiba.

Para cobrir quase dois quilômetros de extensão das duas vias, estão previstos 116 tapetes, confeccionados por paróquias, congregações e movimentos que compõem a Arquidiocese de Curitiba. São esperados mais de 4 mil voluntários na confecção dos tapetes.

Às 9h, o bispo auxiliar de Curitiba, dom Reginei Modolo, conhecido como dom Zico, percorre hospitais e instituições sociais levando o ostensório com a hóstia sagrada.

No período da tarde, a partir das 14h, haverá shows no palco montado em frente à Catedral, na Praça Tiradentes.

Depois, às 15h, no mesmo palco, será celebrada a Santa Missa por dom José Antonio Peruzzo e animada pelo padre Reginaldo Manzotti.

A procissão começa às 16h15 até a Praça Nossa Senhora de Salette, onde, às 18h30, haverá show do padre Reginaldo Manzotti.

Além dos desenhos artísticos, durante o percurso da procissão estão previstas cenas teatrais sobre a Eucaristia e Vocação, representadas por ministérios de teatro das paróquias e comunidades.

Concurso fotográfico

Este ano, a Arquidiocese de Curitiba promove o Primeiro Concurso Fotográfico do Corpus Christi, dividido nas seguintes categorias:

Retratos (imagens que mostrem a devoção das pessoas presentes no evento)

Ícones e símbolos (cruz, pão, vinho, cálice, Nossa Senhora, frases em camisetas, etc.)

Vocação (sacerdotes, religiosos, religiosas, famílias, leigos a serviço do Evangelho)

Tapete (desenhos e artes criados pelas paróquias)

Os vencedores serão conhecidos no Dia Mundial da Fotografia, em 19 de agosto. As 10 melhores fotografias de cada categoria seguirão por uma exposição itinerante em locais a serem definidos. Haverá premiação para a primeira colocação de cada categoria. As inscrições devem ser feitas no site da arquidiocese até esta segunda-feira (5).

