Um bazar em Curitiba, realizado pela Associação dos Amigos do HC, trará roupas, sapatos e acessórios novos e seminovos. São centenas de peças, de todos os tamanhos, para os públicos feminino, masculino e infantil, com preços entre R$ 0,90 e R$49,90. O bazar acontece nesta quarta-feira, em Curitiba.

O atendimento ao público será na loja da Associação, no Alto da Glória, das 9 às 20h30, por ordem de chegada. Serão aceitos, como forma de pagamento, pix, cartão de débito, crédito e dinheiro.

Toda a renda obtida com a realização do Bazar será revertida em prol da do Hospital Victor Ferreira do Amaral.

Serviço – Bazar Amigos do HC

Data: 07 de junho de 2023

Horário: 9 às 20h30

Local: Loja da Associação dos Amigos do HC

Endereço: Avenida Agostinho Leão Jr., 336 – Alto da Glória

