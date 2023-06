Show dos Titãs na Pedreira neste sábado tem ônibus de graça na volta

Os fãs do Titãs contam com ônibus gratuito na volta do show que acontece neste sábado (10), na Pedreira Paulo Leminski. A Urbs vai disponibilizar seis veículos que vão operar a partir das onze horas da noite, com trajeto da Pedreira Paulo Leminski até a Praça Tiradentes. A operação é paga pelos organizadores do evento.

Os veículos estarão estacionados na rua João Gava, próximo ao cruzamento com a rua Antônio Krainski. Quem pretende voltar do show de táxi, encontrará na rua Nilo Peçanha, de acordo coma Urbs.

