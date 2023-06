Festa da Tainha agita o Litoral paranaense neste fim de semana

O feriado de Corpus Christi é marcado por atrações gastronômicas e musicais para os moradores e turistas do litoral paranaense. Guaratuba recebe a 18ª edição da Festa da Tainha. O evento, que acontece até domingo (11), arrecada recursos para a Entidade Tumy, que promove auxílio médico, moradia e preparação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nesta sexta-feira (09), a programação começa com o almoço tradicional, com pratos à base de tainha, e música ao vivo. No período da tarde, acontece o Binguinho Paga Dinheiro e Prêmios. A janta será seguida pela fase final e pela premiação do XVIII Festival da Canção. Quem anima a festa é o grupo Turbinados da Vaneira.

O sábado (10) é marcado por uma nova rodada de shows nacionais. Após o almoço, as duplas Márcia e João Victor, Helieser e Edy Rocha, e o grupo RF LeFigarroo estão confirmados. Quem fecha a noite é Edu Farias.

O último dia da festa começa com almoço e show de pagode. Durante a tarde, a dupla Heliser e Edy Roch fará uma nova apresentação. A partir das oito horas da noite, acontece o Bingão com prêmios de até cinco mil reais.

No domingo, a festa terá início com o almoço e um show de pagode. Durante a tarde, a dupla Helieser & Edy Rocha fará uma apresentação. O Binguinho Dinheiro Paga Dinheiro e Prêmios terá início às 16h. À noite, será servida a janta tradicional da Festa da Tainha. A partir das 20h, haverá um emocionante Bingão com show de prêmios, sendo o primeiro prêmio no valor de R$ 5.000,00.

