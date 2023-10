A HotZone, área de lazer e diversão da Multiplan, voltará ao ParkShoppingBarigüi após a expansão do empreendimento. Ela vai ocupar uma área de mais de 1,5 mil metros quadrados no terceiro piso do shopping, que será inaugurado em novembro de 2024 – o investimento da Multiplan nessa expansão é de R$ 300 milhões.

A HotZone é um espaço de brinquedos eletrônicos de última geração, projetado para proporcionar experiências de entretenimento para visitantes de todas as idades. Com investimentos de R$ 18 milhões, a HotZone do PkB volta com uma variedade inédita de brinquedos, máquinas de fliperama, simuladores de corrida, jogos de realidade virtual e outros dispositivos eletrônicos de ponta.

Além dos jogos eletrônicos, a HotZone também contará com um espaço exclusivo para comemorações e festas de aniversários, denominado HotFesta. “Estar na HotZone é viver uma experiência que transborda a brincadeira e se transforma em uma lembrança para a vida toda. O nosso objetivo é fazer com que a experiência HotZone seja uma viagem com muita emoção e ficamos felizes com a volta para Curitiba”, disse o diretor da HotZone, Saulo Valadares.

Ontem tem HotZone?

A primeira HotZone foi inaugurada em 1996 e hoje existem 11 parques da HotZone espalhados por cidades do Brasil: Belo Horizonte, Brasília, Jundiaí, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo e São Caetano do Sul.

