No último dia 12 de dezembro, o Jockey Plaza Shopping inaugurou o Clube Melissa, loja exclusiva da sapatilha mais famosa do Brasil. As fãs da marca de Curitiba e região agora têm um espaço exclusivo para conferir as novidades da Melissa, que há décadas faz parte do dia a dia das brasileiras.

O novo espaço estará sob o comando do empresário Eduardo Henrique Mazeti, responsável pela gestão de outros Clubes Melissa no estado do Paraná. “Estou muito empolgado em inaugurar mais um clube Melissa, desta vez no Jockey Plaza Shopping. Já possuo outros clubes da marca no Paraná e acredito no potencial e na receptividade dos clientes na cidade. Estamos ansiosos para oferecer uma experiência única aos amantes de Melissa neste novo espaço”, diz Eduardo Henrique Mazeti.

Com um espaço de 44 m², o estabelecimento vai contar com as novidades da coleção Happy Holidays, referente ao final do ano de 2023, com calçados e acessórios feitos de Melflex, material vegano da marca à base de PVC 100% reciclável, feita em média com 30% de componente reciclado.

Para apresentar a nova coleção, o clube Melissa do Jockey Plaza Shopping traz para as Melisseiras da região, a Melissa Rise, uma sandália elegante e fashionista perfeita para os dias mais quentes da temporada e que já acompanha a bag para complementar o look.

O Clube Melissa fica no Jockey Plaza Shopping, Rua Konrad Adenauer, 370 – Tarumã, Curitiba.

O Clube Melissa é a rede de franquias da marca, criada em 2012, que já conta com mais de 400 lojas estrategicamente distribuídas por todo o Brasil – e se mantém em contínuo crescimento. Junto com a Galeria Melissa e a loja virtual, o Clube Melissa completa o leque de experiências de compra administrados pela marca.

