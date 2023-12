Badalada churrascaria de Curitiba abre filial em Balneário Camboriú

Do coração do bairro mais sofisticado de Curitiba para a cidade litorânea mais badalada dos catarinenses – e amada pelos curitibanos. A OX Room Steakhouse, premiado restaurante da capital paranaense, abriu uma unidade em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A OX Steak & Fish já está funcionando na Avenida Atlântica, 5690, no point dos restaurantes da Barra Sul. Tal qual a matriz, a nova unidade segue à risca a receita de sucesso no preparo das melhores carnes nobres e frutos do mar, em um ambiente aconchegante e sofisticado.

A filial catarinense tem dois andares divididos em ambientes que mesclam o conceito de Lounge com American Bar, inspirados no melhor estilo das steakhouses dos Estados Unidos. A casa e ideal para quem curte uma gastronomia mais refinada no preparo do churrasco na parrilla e também no forno, num cardápio com mais de 60 opções entre carnes bovinas, frutos do mar, risotos, massas, entre outros.

“O menu da OX de Balneário Camboriú foca não somente nas carnes, mas também nos peixes e frutos do mar da região, valorizando a cultura local e principalmente os produtos do mar, como mariscos e peixes o mais fresco possível. Mas, sem deixar de lado os pratos clássicos servidos em Curitiba, como os cortes de costela defumada e os ‘best sellers’ estão no novo menu”, conta o chef Bruno Faro, que comanda a cozinha.

Novidades

Entre as opções servidas, se destacam a entrada de Lula Fresca Salteada em molho de ervas, e a Lagosta Inteira finalizada na brasa com manteiga de ervas acompanhada de molhos da casa, pirão na brasa, farofa crocante, arroz com castanhas e salada de batatas.

O diferencial no serviço, aliado ao atendimento personalizado, eleva a experiência gastronômica a outro patamar. A adega da casa, com rótulos provenientes de diversas regiões do mundo, complementa a oferta exclusiva.

Todas as carnes servidas são certificadas da raça de gado Angus, conhecida por sua textura e sabor superiores, provenientes do açougue exclusivo da casa.

Premiações

A trajetória de sucesso da OX Room Steakhouse não passa despercebida desde que abriu as portas em Curitiba. Já desde o começo, a casa foi reconhecida como bicampeã do prêmio Traveller’s Choice do TripAdvisor, como o melhor e mais bem avaliado restaurante da cidade, entre mais de 3,5 mil estabelecimentos na cidade.

Recentemente, a OX Room Steakhouse também recebeu o prestigioso Top View Gastronomia na categoria “comemorar aniversário”. Entre os reconhecimentos, destacam-se o Space Wizards Award, na categoria “Bares e Restaurantes”; o LIV Hospitality Awards, como o melhor design de interiores das Américas Central e do Sul; e o International Design Awards (IDA), conferindo à casa o título de ambiente mais bem decorado do país e um dos mais belos do mundo.

Ano Novo

Além de abrir a nova unidade em Balneário Camboriú, a badalada OX Steak & Fish já prepara uma super celebração para a chegada de 2024. O chef Bruno Faro preparou um Menu Especial Degustação servido em uma festa com dj’s.

“Por ser uma noite exclusiva e especial, inesquecível, pensamos em um menu e uma experiência à altura com os melhores produtos que temos para compor esse menu de maneira equilibrada e provocativa ao mesmo tempo. Será um menu em sete tempos com um aperitivo, duas entradas, dois pratos principais, uma pré-sobremesa e uma sobremesa”, celebra o chef.

Entre os sabores servidos que são os mais pedidos na casa, estão a Golden Ball, que é o bolinho de costela recheado com queijo brie e servido com geleia de pimenta; o Sashimi Defumado com leche de tigre, vinagrete de manga e morango, coentro e balsâmico; e o Cubo de Costela Tostada com creme de queijo Boursin e avelã tostada.

Já os principais servidos são o Camarão na Brasa com risoto de moqueca, castanhas, legumes verdes e limão siciliano; e o Filé Mignon de Ouro com batatinhas assadas, creme de alho poró com cogumelos e molho de vinho tinto e mostarda l’ancienne.

Por fim, as sobremesas serão o Morango Confitado com creme de cheesecake e limão e a Torta Fondant com avelã e creme de puxuri.

Os ingressos e reserva de mesas limitados podem ser reservados pelo telefone (47) 99126-3836 ou pelo Instagram @oxroom_steakhouse_bc.

A OX Steak & Fish fica na Avenida Atlântica, 5690, Barra Sul de Balneário Camboriú.

