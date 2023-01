As primeiras turmas de 2023 da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Sesi Paraná iniciam em janeiro e fevereiro. As inscrições são gratuitas e estão abertas na unidade Boqueirão, totalizando 350 vagas.

As aulas do Ensino Médio iniciam entre 12 e 16 de janeiro e do Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) entre 1º e 6 de fevereiro. No entanto, o calendário da EJA do Sesi tem entradas flexíveis, de acordo com o início de uma nova disciplina. Assim, é possível começar o curso a qualquer momento do ano, não sendo necessário aguardar a abertura de novas turmas.

A EJA do Sesi é destinada a pessoas maiores de 18 anos que não tenham concluído o Ensino Fundamental II ou o Ensino Médio e que se enquadrem em, pelo menos, um dos critérios de seleção do Portão de Transparência, seguindo as orientações da secretaria das unidades participantes.

A maioria das aulas é online e, por isso, o aluno pode escolher o melhor horário para estudar. Todos os alunos inscritos recebem um curso de Inclusão Digital para que possam aprender a navegar e realizar as atividades escolares obrigatórias disponíveis na plataforma de estudo FiepDigital, além de orientações para consulta sobre sua trajetória escolar e navegação no Portal do Aluno. Além disso, recebem gratuitamente um chip de internet móvel para acesso às aulas e atividades.

Acesse sistemafiep.org.br/gratuidade, confira as unidades participantes e acompanhe os prazos de inscrições e início de novas turmas.

Serviço

EJA Sesi Paraná

Para os que desejam aguardar o início de uma nova turma, as inscrições para o Ensino Médio e Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano) devem ser realizadas conforme datas abaixo:

Curitiba – Boqueirão

Ensino Médio: 200 vagas, com inscrições até 16/01 e início das aulas previsto para a mesma data.

Ensino Fundamental II: 150 vagas, com inscrições até 06/02 e início das aulas previsto para a mesma data.

Contato: 41 3271-8994 / 41 3271-8902 / 41 3271-8913

