Uma equipe em patrulhamento do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) se deparou com uma criança que havia se afogado com querosene e estava desfalecida. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (02), em Paranaguá, Litoral do Estado.

Os policiais realizaram manobras de primeiros socorros e conseguiram desobstruir as vias áreas da criança, que foi reanimando e respirando novamente. A vítima então foi colocada na viatura e transportada com prioridade para o Hospital Regional de Paranaguá. No caminho, a criança chegou a ter algumas convulsões, mas foi socorrida.

Já no hospital, o menino foi entregue para a equipe de plantão e, após atendimento médico, a avó da criança ligou para os policiais informando que ela estava bem e agradecendo toda a equipe por salvar a vida do neto.

