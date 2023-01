A geladeira é sempre a primeira opção como melhor lugar para armazenar alimentos, não é mesmo? Mas nem sempre as baixas temperaturas são sinônimo de conservação. É preciso ter bom senso e ficar atento à algumas peculiaridades de cada item.

E para te ajudar a guardar a cebola e outros alimentos em seus devidos lugares, fizemos uma listinha com o que deve e o que não deve ir para a geladeira. Confira:

Cebola: fora!

Ao guardar a cebola na geladeira, após algum tempo, ela perde a crocância e tende a murchar mais rápido. Mas caso ela já esteja picada, o ideal é a conservação na geladeira em um recipiente fechado.

Açúcar: fora!

Assim como o sal, o açúcar deve ser conservado em um ambiente seco, longe da umidade, em um pote vedado. Colocá-lo dentro da geladeira acaba comprometendo a qualidade do produto.

Ovo: dentro!

Para evitar o risco de contaminação do ovo é recomendável guardá-lo dentro da geladeira. Por sua casca conter porosidade, há grandes possibilidades de bactérias penetrarem o ovo podendo causar algum tipo de infecção.

Tomate: fora!

As baixas temperaturas da geladeira podem fazer com que o tomate fique mais mole e com o sabor alterado, por isso precisa ser mantido em um ambiente seco e bem ventilado.

Batata: fora!

Assim como o tomate, precisa ser armazenado em local seco e arejado, porque na geladeira, o amido contido no alimento se transforma em açúcar e há alteração na textura e na cor.

Frutas: depende!

Se você quer que a fruta amadureça mais rápido, o ideal é deixá-la em temperatura ambiente. Melão, melancia e morangos duram muito mais tempo em local refrigerado. Já os pêssegos e as mangas só devem ir para a geladeira se estiverem maduros.

Verduras: dentro!

Para durarem mais tempo é só colocá-las, após lavadas e secas, em potes de vidro ou de plástico com papel toalha entre as folhas. Deste modo, o papel toalha absorve a umidade dentro dos recipientes, o que prolongará a vida útil desses alimentos.

Café: fora!

Ao ser refrigerado, a umidade faz o café perder o aroma e estragar mais rápido. O ideal é guardá-lo em um pote vedado dentro do armário.