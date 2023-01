Um pinheiro com aproximadamente 24 metros de altura precisou ser podado pelo Corpo de Bombeiros, nesta manhã de terça-feira (03), no bairro Ahu, em Curitiba. A árvore estava batendo na estrutura de um condomínio localizado na Rua Francisco de Paula Guimarães, entre as ruas Marechal Mallet e Emilio Cornelsen.

A pedido dos moradores do edifício Arc de Triomphe que entraram em contato com a prefeitura de Curitiba para realizar o corte de galhos, os Bombeiros foram acionados. A preocupação era que o pinheiro batesse em janelas ou mesmo os galhos pudessem cair e machucar pedestres.

“Faz tempo que o pinheiro está assim. Ainda bem que não aconteceu nada, mas demorou para realizar a poda”, disse o advogado Bruno Cavallin, morador da região, e que levou o filho Leonardo para acompanhar o trabalho dos bombeiros e conhecer a escada Magirus.

Os Bombeiros ficaram em torno de duas horas no local realizado o corte, e a prefeitura irá terminar o trabalho de limpeza na rua.

Fotos: Gerson Klaina/Tribuna do Paraná.

Escada Magirus

Para a realização da atividade, os Bombeiros utilizaram a escada mecânica Magirus, equipamento usado para combate de incêndios de grandes proporções. A escada Magirus alcançam até 54 metros de altura, o equivalente a um prédio de 18 andares.

Veja que incrível!